ابراهیم تاجیک نوری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش برف، کولاک و مه شدید در ارتفاعات شرق استان تهران نیروهای امدادگر جمعیت هلال احمر استان برای خدمات رسانی به مردم در نقاط مختلف در آماده باش کامل هستند.

وی ابراز داشت: در محورهای هراز و فیروزکوه به خصوص گردنه های امام زاده هاشم، مبارک آباد و بشم شاهد کولاک و بارش شدید برف هستیم و به همین جهت تیم های عملیاتی و امدادرسانی به این مناطق اعزام شده اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران افزود: این تیم‌های عملیاتی قرار است هماهنگی‌های لازم را با پلیس راه و عوامل راهداری داشته باشند تا در صورت در راه ماندن هم وطنان اقدامات لازم جهت نجات آن ها به عمل آید.

تاجیک نوری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما در مرکز کنترل عملیات حضور داریم و مورد خاصی وجود ندارد.

وی ابراز داشت: طبق اطلاعات رسیده به امدادرسانان هلال احمر استان تهران، ۳ خودرو در گردنه بشم، واقع در محور فیروزکوه-سمنان در برف مانده اند، که به سرعت امدادرسانان و واحدهای پشتیبان به محل اعزام شدند.

معاون جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: توصیه ما به مردم این است که در صورتی که کار واجبی ندارند، از ورود به گردنه های کوهستانی خودداری کنند.

تاجیک نوری بیان داشت: رانندگان قبل از حضور در محورهای کوهستانی مخازن بنزین خود را پر کنند و لباس گرم و غذای کافی به همراه داشته باشند.