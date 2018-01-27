به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، استاندار همدان در ابلاغ های جداگانه ای احسان شهابی را به عنوان مشاور استاندار در امور ارتباطات و اطلاع رسانی و اسدالله ربانی مهر را به عنوان مدیر کل روابط عمومی استانداری منصوب کرد.

محمدناصر نیکبخت در این ابلاغ‌ها اظهار امیدواری کرده است: این دو نفر در تحقق‌بخشیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و برنامه های دولت تدبیر و امید با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره‌گیری از تجارب با ارزش خود موفق و مؤید باشند.

استاندار همدان همچنین طی ابلاغی فتحعلی حسینی را به عنوان معاون امور امنیتی، انتظامی و مبارزه با قاچاق مدیر کل دفتر امور امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی استانداری منصوب کرد.