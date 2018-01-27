خدمات به اندازه صنعت و تجارت برایمان مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مسائل و مشکلات فعالین بخش خصوصی گردشگری استان آذربایجان شرقی عصر امروز با حضور استاندار و تعدادی از فعالان بخش خصوصی در استانداری برگزار شد.

مجید خدابخش، استاندار آذربایجان شرقی تمام وقت جلسه را به شنیدن مشکلات چندتن از فعالان بخش خصوصی اختصاص داد.

وی که مشکلات موانع رشد یکی از پروژه‌های خصوصی را به صورت آنی در جلسه از مدیران استان پیگیر می‌شد بارها بر ضرورت فراهم‌کردن زیرساخت برای ساخت هتل و مجموعه‌های گردشگری توسط بخش خصوصی تاکید کرد.

خدابخش گفت: خدمات برای ما به‌اندازه صنعت و سایر مواردی که اقتصاد را به رونق می‌اندازند اهمیت دارد و همین ما را مستلزم می‌کند که موانع پیش‌روی بخش خصوصی را که درحال ساخت مراکز خدمات‌دهی هستند بردایم.

وی همچنین خطاب به یکی از مدیران خاطرنشان کرد: اول باید کمک کنیم اشتغال و خدمات توسط بخش خصوصی ایجاد شود سپس به فکر دریافت مالیات که یک قانون و اصل است بیفتیم.

استاندار آذربایجان شرقی با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی، رسیدگی به رشد پروژه‌های خصوصی در استان را که مولد اشتغال و سرمایه می‌شوند ضروری دانست و افزود: ما حتی باید سعی کنیم تا جایی که می‌توانیم زمین رایگان در اختیار احداث‌کنندگان هتل قرار دهیم نه اینکه با ایجاد برخی موانع دشوار، آنان را دلسرد سازیم.

خدابخش قول داد در هفته‌های بعد باز با حضور در این جلسات به مشکلات بخش خصوصی فعال در عرصه گردشگری گوش بسپارد و نسبت به رفع موانع آنان اقدامات لازم را انجام دهد.