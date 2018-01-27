به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری سمنان، سید عباس دانایی با بیان اینکه مراسم استقبال از شهید گمنام در سمنان برنامه ریزی شده است، بیان کرد: این مراسم در ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۰ بهمن ماه در کوشک امام رضا (ع) برگزار می شود.

وی افزود: تشییع این شهید نیز روز چهارشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح از محل میدان استاندارد به سوی پارک موزه بنیاد حفظ آثار برگزار می شود.

فرماندار سمنان گفت: مجلس تذکر شهید چهارشنبه مورخ ۱۱ بهمن بعد از نماز مغرب و عشا در مهدیه بزرگ سمنان برگزار می شود.

دانایی از عموم مردم شهرستان سمنان و به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران دعوت کرد که با حضور خود در این مراسم عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نشان دهند.