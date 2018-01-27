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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۴۵

برای دومین روز متوالی؛

بارش برف برخی از مدارس استان اردبیل را به تعطیلی کشاند

بارش برف برخی از مدارس استان اردبیل را به تعطیلی کشاند

اردبیل- برای دومین روز متوالی بارش سنگین برف برخی از مدارس استان اردبیل را برای روز یکشنبه هشتم بهمن ماه به تعطیلی کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تداوم بارش برف و کاهش محسوس دما، برخی مدارس استان اردبیل برای دومین روز متوالی تعطیل شد. 

مطابق اعلام آموزش و پرورش استان در روز یکشنبه هشتم بهمن ماه مدارس سری صبح شهرهای اردبیل، سرعین، گرمی، مشگین شهر، ارشق، لاهرود در تمامی مقاطع تعطیل اعلام شده است.

هواشناسی استان اردبیل اعلام کرده از روز یکشنبه به تدریج از میزان بارش برف کاسته شده و در مقابل برودت هوا افزایش می یابد. بطوریکه تا روز دوشنبه دمای منفی ۲۰ درجه تجربه خواهد شد و سرمای شدیدی در استان حاکم می شود.

کد مطلب 4211697
محمد میرزایی ناطق

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