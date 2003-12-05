دست هاي پشت پرده مي خواهند بين حجازي و قلعه نوعي اختلاف بيندازند

مديرتيمهاي فوتبال استقلال اهواز با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" افزود: به نظرمن يك عده تلاش مي كنند بامطرح كردن اختلاف بين حجازي وقلعه نوعي براي خود خوراك تبليغاتي بسازند وجوآرام دوتيم استقلال تهران واهوازرا برهم بزنند.

وي افزود: همانطوركه دست هايي دركاربود تا باايجاد اختلاف پروين راازپرسپوليس جدا كنند، به نظرمي رسد حالاهم عده اي سعي دربزرگ نمايي اختلاف بين حجازي وقلعه نوعي دارند، درحاليكه اين دورفاقت چندين ساله دارند وازدوستان قديمي يكديگربه شمار مي روند ومهمترازهمه نسبت به يكديگركسوت استاد وشاگردي دارند.

رمضاني درادامه درباره لزوم ملاقات حجازي وقلعه نوعي پيش ازديدارروزيكشنبه خاطرنشان كرد: من تصورنمي كنم اختلافي بين اين دووجود داشته باشد كه نيازبه ملاقات ويژه بين آنها باشد. بااين وجود براي اينكه بي جهت حاشيه سازي نشود وعده اي بازهم از عدم رويارويي اين دوبه جوسازي نپردازند، تصميم گرفتيم اين جلسه به بعد ازبازي وفروكش كردن هيجانات پيش ازبازي موكول شود. دراين زمينه من با آقاي حجازي صحبت كردم وايشان هم بااين پيشنهاد موافقت كردندوقرارشد بعد ازبازي اين ملاقات درهتل المپيك انجام شود .

مديرتيمهاي فوتبال استقلال اهوازضمن تشكرازمسوولين تيم پاس براي دراختيار گذاشتن امكانات اين باشگاه براي انجام تمرينات روزهاي گذشته تيم استقلال اهوازتصريح كرد: سردارآجورلووآقاي صاحبي واقعا نسبت به تيم استقلال اهوازنهايت همكاري ومحبت را داشتند وجا دارد صميمانه ازاين عزيزان قدرداني كنم. چه خوب بود دريك هفته اي كه درتهران بوديم يكي ازمسئولين استقلال تهران هم رسم ميهمان نوازي را به جا مي آوردند وازوضعيت ما باخبر مي شدند ومي ديدند كه آياازنظرزمين تمرين ومسائل ديگرمشكلي داريم يا نه. دوستان استقلالي ما درتهران مطمئن باشند، دربازي برگشت مقدم اين تيم راازهمان فرودگاه گلباران مي كنيم.