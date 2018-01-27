به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر یارمحمدی غروب شنبه در سیزدهمین همایش سلامت و زندگی شاهرود که در تالار شقایق‌های دانشگاه صنعتی این شهر برگزار شد، با اشاره به سیر روبه رشد بیماری سرطان و در برگرفتن یک‌چهارم جمعیت جهان تا کمتر از ۱۰ سال آینده، تأکید کرد: امروزه به دلیل سبک زندگی نادرست، به‌جای دست‌وپنجه نرم کردن با بیماری‌های عفونی گذشته، با گسترش روزافزون بیماری مهلکی به نام سرطان مواجه هستیم که علاوه بر فقدان علائم هشداردهنده، موجب کاهش عمر و ایجاد تأثیرات مخرب بر اقتصاد خانواده و جامعه می‌شود.

وی ضمن بیان این‌که امروزه برای جلوگیری از این بیماری از روشی به نام غربالگری استفاده می‌کنند، افزود: این شیوه امکان شناسایی و کشف زودرس افراد مشکوک و مستعد به سرطان را برای جلوگیری از هدر رفت عمر و هزینه فراهم می‌کند و ضمن جلوگیری از مرگ زودرس، امید به زندگی و کیفیت آن را افزایش می‌دهد.

پرستات دومین سرطان جهان

چهره ماندگار علمی شاهرود در بخش دیگر سخنان خود ضمن اشاره به سرطان پروستات به‌عنوان دومین سرطان شایع جهان، گفت: طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی امروزه با سونامی سرطان پروستات در برخی از کشورها، ازجمله ایران مواجه هستیم. هرچند این بیماری از دهه هشتم زندگی، دارای سیر کندتری است، ولی همچنان به دلیل پایین آمدن سن ابتلا و نیز افزایش هزینه‌های درمان، مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

یارمحمدی با اشاره به عوامل مؤثر در ایجاد این بیماری، گفت: سابقه فامیلی، بالا رفتن سن، نژاد، جغرافیا، تغییرات آب و هوایی، رژیم غذایی، چاقی، هورمون‌ها، مصرف الکل و مواد مخدر، امواج و استرس، وازکتومی و مصرف زیاد کلسیم امکان ایجاد این نوع از سرطان را افزایش می‌دهند.

وی افزود: اکثر علل مذکور مشترک با عوامل ایجاد سایر انواع سرطان هستند و همه آن‌ها به‌گونه‌ای با سبک زندگی پرخطر افراد در ارتباط‌اند. با اصلاح عادات غلط رفتاری می‌توان تا حدود زیادی از بروز انواع این بیماری جلوگیری کرد.