نور بخش داداشی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موج سرمای شدیدتری از شامگاه شنبه وارد استان می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر بارش برف در مناطق صعب العبور، کوهستانی و بخش از مناطق شرقی استان با ارتفاع ۲۰ سانتی متر ادامه دارد و این میزان بارش تا فردا به ارتفاع حدود ۶۰ سانتی متر خواهد رسید.

وی افزود: از یکشنبه صبح گلستان کاهش دمای بسیار محسوسی را تجربه خواهد کرد، به طوری که دمای هوا در مرکز استان به منفی دو درجه کاهش خواهد یافت، اما این کاهش دما برای ارتفاعات استان به حدود منفی ۶ درجه خواهد رسید.

داداشی گفت: در حال حاضر بارش باران در بیشتر شهرهای استان ادامه دارد و شهرهای مینودشت و کلاله به ترتیب با ۱۹ و ۱۶ میلیمتر بیشترین بارش را داشته‌اند.

وی ادامه داد: از شامگاه شنبه در ارتفاعات استان ورزش باد شدید همراه با کولاک و مه را خواهیم داشت که وضعیت تردد در جاده‌های این مناطق را به شدت خطرناک می‌کند و بهتر است مردم از سفرهای غیرضروری و تردد در این نواحی اجتناب کنند.

داداشی افزود: موج سرمای شدید از اواخر روز دوشنبه از استان خارج خواهد شد و آسمان گلستان از روز سه شنبه آفتابی می‌شود، اما همچنان سوز و سرمای ناشی از بارش برف را خواهد داشت.

وی ادامه داد: هوای استان از اواخر روز سه شنبه و چهارشنبه بارانی خواهد شد، که پیش بینی می‌شود در اواخر هفته نیز شاهد بارش برف در برخی نقاط استان باشیم.