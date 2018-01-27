به گزارش خبرنگار مهر، سردار صبور شامگاه شنبه در دیدار با استاندار اردبیل تصریح کرد: با توجه به قابلیتهای ورزشی استان اردبیل درصورتیکه زیرساختها تأمین شود، حاضر به راهاندازی این دهکده هستیم.
وی متذکر شد: درصورتیکه استان نسبت به ایجاد دهکده اقدام کند، تجهیز آن توسط فدراسیون انجام خواهد شد.
رئیس فدراسیون ورزشهای سهگانه اضافه کرد: علاوه بر این اردبیل میتواند میزبان اردوی تیم ملی ورزشهای سهگانه در سال آینده باشد.
صبور متذکر شد: با توجه به توانمندی اردبیل در میزبانی از رقابتهای ورزشی ضروری است مقدمات لازم برای اردوی تیم ملی فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به قابلیتهای ورزشی اردبیل ورزشهای سهگانه در این استان تقویت شده و زیرساختهای مطلوبی ایجاد شود.
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