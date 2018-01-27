نجات جان ۳ کوهنورد در دماوند طی عملیاتی ۴ ساعته/۲ نفر مصدوم شدند

ابراهیم تاجیک نوری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از نجات جان ۳ کوهنورد در ارتفاعات دریاچه تار دماوند خبر داد و افزود: حدود ساعت ۱۴ امروز شنبه، طی تماس با امدادگران جمعیت هلال احمر، از گرفتار شدن ۳ کوهنورد در خبر داده شد.

وی ادامه داد: بلافاصله هماهنگی‌های لازم انجام و تیم کوهستان عازم ارتفاعات دریاچه تار و عملیات نجات آغاز شد، اما بارش شدید برف و برودت هوا به‌خصوص در ارتفاعات، کار نجات را سخت کرد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران با بیان این‌ که این عملیات نجات ۴ ساعت به طول انجامید، اضافه کرد: ۲ نفر از ۳ کوهنورد مذکور دچار مصدومیت شده بودند.