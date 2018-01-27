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۷ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۰۱

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران خبر داد؛

نجات جان ۳ کوهنورد در دماوند طی عملیاتی ۴ ساعته/۲ نفر مصدوم شدند

نجات جان ۳ کوهنورد در دماوند طی عملیاتی ۴ ساعته/۲ نفر مصدوم شدند

دماوند- معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران از نجات جان ۳ کوهنورد گرفتار در ارتفاعات دریاچه تار دماوند طی عملیاتی ۴ ساعته خبر داد و گفت: ۲ نفر از این کوهنوردان مصدوم شدند.

ابراهیم تاجیک نوری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از نجات جان ۳ کوهنورد در ارتفاعات دریاچه تار دماوند خبر داد و افزود: حدود ساعت ۱۴ امروز شنبه، طی تماس با امدادگران جمعیت هلال احمر، از گرفتار شدن ۳ کوهنورد در خبر داده شد.

وی ادامه داد: بلافاصله هماهنگی‌های لازم انجام و تیم کوهستان عازم ارتفاعات دریاچه تار و عملیات نجات آغاز شد، اما بارش شدید برف و برودت هوا به‌خصوص در ارتفاعات، کار نجات را سخت کرد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران با بیان این‌ که این عملیات نجات ۴ ساعت به طول انجامید، اضافه کرد: ۲ نفر از ۳ کوهنورد مذکور دچار مصدومیت شده بودند.

کد مطلب 4211715

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