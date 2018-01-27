داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف و لغزندگی جاده‌ها از اعلام آمادگی ۱۶ پایگاه امداد و نجات هلال‌احمر در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: طبق اعلام آماده‌باش مدیریت بحران استانداری البرز، هلال‌احمر این استان نیز به حالت آماده‌باش درآمده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم با اورژانس نیز انجام‌شده است.

وی با اشاره به کاهش دما و یخبندان، خاطرنشان کرد: از شهروندان می‌خواهیم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.