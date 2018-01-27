محور رشت به قزوین تا اطلاع ثانوی مسدود شد

سرهنگ حسین محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت راه های استان گیلان، اظهار کرد: از صبح امروز به مدت دو هفته برای تکمیل پل روگذر راه آهن آزاد راه رشت قزوین در محدوده لوشان در گیلان تا یوزباش چای قزوین مسدود شده بود.

وی با بیان اینکه خودروهای عبوری از این مسیر برای تردد توسط مأموران به جاده قدیم هدایت شدند، افزود: از دو ساعت گذشته این محور نیز به علت بارش شدید برف ، کاهش دیده افقی و کولاک از محدوده لوشان به سمت قزوین تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

رئیس پلیس راه گیلان ادامه داد: به همین منظور مأموران از تردد خودروها در مسیرهای لوشان و سروان ممانعت به عمل می آورند.

وی همچنین به سایر مسیرهای کوهستانی استان گیلان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در کلیه مسیرهای کوهستانی استان شاهد بارش برف هستیم.

سرهنگ محمدپور خاطرنشان کرد: تردد در محور حیران از نمین به سمت اردبیل، اسالم به خلخال، دیلمان به سیاهکل و اشکورات در رودسر تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی با تأکید برممانعت از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ در این محورها، یادآورشد: در محور پونل به خلخال در محدوده زندانه از دو روز گذشته به دلیل بارش شدید برف، احتمال ریزش بهمن و کولاک شدید مسیر مسدود شده است.