ونزوئلا به سخنان روز گذشته «ماکرون» واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، ونزوئلا امروز شنبه در واکنش به اظهارات روز گذشته امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، آن را «غیر قابل‌قبول» توصیف کرد.

وزارت خارجه ونزوئلا با صدور بیانیه ای از سیاست های پاریس علیه این کشور انتقاد کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ونزوئلا، موضع گیری روز گذشته رئیس جمهوری فرانسه، «خصمانه و غیردوستانه» توصیف شده است.

لازم به ذکر است، ماکرون روز گذشته با متهم کردن دولت کاراکاس به نقض دموکراسی و حقوق بشر، اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ونزوئلا را خواستار شده بود.

اظهارات وی پس از آن ایراد شد که دیوان عالی کاراکاس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که ماه میلادی آوریل برگزار خواهد شد؛ محدودیت‌هایی را علیه اصلی‌ترین حزب مخالف ائتلافی ونزوئلا اعمال کرد.

دوشنبه گذشته نیز اتحادیه اروپا دارایی‌های ۷ مقام ونزوئلایی را بلوکه کرد و برای آنها ممنوعیت های سفر قائل شده بود.

در همین راستا، ماکرون مدعی شد که بازگشت دموکراسی به ونزوئلا نیازمند تشریک مساعی کشورهای اروپایی است!

گفتنی است که ماکرون این اظهارات را در کنفرانس خبری مشترک با «موریسیو ماکری» همتای آرژانتینی خود بیان داشت.