به گزارش خبرنگار مهر به دنبال ادامه بارش برف برودت هوا و احتمال یخبندان شماری از مدارس شهرستان های سنندج، قروه و دهگلان و بیجار در روز یکشنبه در شماری از مقاطع تحصیلی تعطیل شده است.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی کردستان مبنی بر تداوم بارش ها و بر اساس تصمیم فرمانداران محترم شهرستانها فردا یکشنبه ۸ بهمن ماه ۹۶ برخی از مدارس استان کردستان به شرح ذیل در نوبت صبح تعطیل است.

شهرستان قروه و منطقه سریش آباد: کلیه مدارس در سطح شهر و روستا

شهرستان دهگلان : کلیه مدارس سطح شهر و روستا

شهرستان بیجار و منطقه کرانی : کلیه مدارس سطح شهر و روستا

شهرستان سنندج و منطقه کلاترزان : مراکز پیش دبستانی و ابتدایی سطح شهر و کلیه مدارس روستایی

بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش کردستان، در صورت نیاز و تعطیلی سایر مقاطع تحصیلی، متعاقبا در اطلاعیه های بعدی موضوع از طریق رسانه ها منتشر می شود.