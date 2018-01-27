پیکر ۳ شهید خدمت حادثه سانچی شناسایی شد

هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید شناسایی شدن پیکر ۳ شهید خدمت حادثه سانچی گفت: شرکت ملی نفتکش، فرآیند انتقال پیکر این شهدا را در کمتر از یک هفته، انجام خواهد داد.

وی تصریح کرد: از پیکرهای به دست آمده نمونه DNA اخذ و به ایران منتقل شد که پس از تطبیق با نمونه DNA خانواده‌های شهدای این حادثه، نهایتا شناسایی پیکرها به پایان رسید.

بر اساس این گزارش، دبیرخانه کمیته ویژه رسیدگی به حادثه سانچی نیز دقایقی پیش بیانیه ای درباره شناسایی پیکرهای خدمه شناور سانچی صادر کرد که بر اساس آن، نام سه شهید خدمت دولت به شرح ذیل اعلام می شود:

الف) شهید میلاد آروی

ب) شهید مجید نقیان

ج) شهید محمد کاووسی

کمیته ویژه رسیدگی به حادثه سانچی تاکید کرد: پیگیری‌های لازم برای انتقال پیکر شهیدان از سوی شرکت ملی نفتکش انجام می شود. همچنین شرکت ملی نفتکش به تداوم پیگیری مسائل مربوط با خانواده‌های سانچی مکلف شده است.

امروز (هفتم بهمن ماه) در نشستی به ریاست نماینده رییس جمهوری و رییس کمیته ویژه رسیدگی به حادثه سانچی، آخرین گزارش سازمان‌ها در این زمینه بررسی شد.

مقرر شد شرکت ملی نفتکش بر اساس مفاد بیمه‌ای خود، اقدام های حقوقی لازم را در مورد کشتی سانچی بر اساس کنوانسیون حقوق بین‌المللی دریایی تداوم بخشد.

همچنین سازمان بنادر و دریانوردی مکلف شد بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی، نسبت به پیگیری علل سوانح در «کمیته بین المللی بررسی علل سوانح» اقدام کند.