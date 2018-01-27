به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مرادی در مراسم تودیع و معارفه معاونین اجتماعی، توسعه و منابع و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با اشاره به پروژه های دانشگاه اظهار داشت: بیمارستان سوختگی و دانشکده دنداپزشکی در حال ساخت است و درصد کمی از کار باقیمانده که باید به زودی تعیین تکلیف شوند.

مرادی بیان کرد: عملیات احداث مرکز درمان مبتلایان سل مقاوم به درمان و بیمارستان سوختگی تا پایان امسال به سرانجام می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: عملیات احداث دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه نیز تا سال آینده به اتمام می‌رسد و انتظار می‌رود با افتتاح دانشکده دندانپزشکی در حوزه آموزش به سمت آموزش رزیدنتی برویم.

مرادی همچنین گفت: مقدمات کار احداث پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال کلنگ زنی شود.

وی بازسازی مراکز درمانی و بیمارستان‌های مناطق زلزله زده کرمانشاه را از برنامه‌های در دست اقدام دانشگاه علوم پزشکی دانست و گفت: تعمیر و احداث بیمارستان سرپلذهاب به همت خیرین در برنامه قرار دارد.

مرادی اضافه کرد: خیرین برای بازسازی تعدای از خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد تومان اختصاص دادند.