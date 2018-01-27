آمادگی دستگاه های امدادی فردیس/ خیابان ها نمک پاشی شد

ابوالفضل اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف و لغزندگی خیابان ها در شهرستان فردیس، اظهار کرد: برای جلوگیری از یخ زدگی خیابان ها از ابتدای شروع بارش برف، خیابان های این شهرستان توسط شهرداری ها نمک پاشی شده است.

وی با اشاره به ایجاد هماهنگی میان دستگاه های امدادی مانند هلال احمر، آتش نشانی و اورژانس، عنوان کرد: دستورات لازم برای حضور نیروهای امدادی در خیابان ها از سوی فرمانداری اعلام شده است.

فرماندار فردیس با اشاره به اینکه ماسه و نمک لازم در انبار های شهرستان فردیس دپو شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه دستگاه های امدادی شهرستان فردیس آمادگی کامل دارند، با توجه به کاهش دما و افزایش بارش ها، تمهیدات لازم برای مدیریت اجرای طرح زمستانی انجام شده است.