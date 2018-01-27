به گزارش خبرنگار مهر، هوا که غرید و مه و ابرها آسمان را فراگرفتند و بارش باران و برف که شروع شد همه خدا را شکر کردند که شاید دعاهای برخی مومنان جواب داد و خداوند رحمانیت خود را به بندگانش نازل کرد تا زمستانی خشک و بدون برف را سپری نکنیم.

بارشها از باران در قزوین شروع شد و بسرعت به برف تبدیل شد و معابر و خیابانها و سپس کوهها و جاده ها را سفیدپوش کرد و موجی از شادی را برای کشاورزان به ارمغان آورد.

کولاک جاده ها را بست

اما بارشها در جاده ها آنقدر ادامه یافت که بسیاری از مسیرها را مسدود کرد به طوری که تا ساعت ۲۲ شنبه آزادراه قزوین به زنجان، آزادراه قزوین به رشت و ساعتی قبل جاده قدیم محور قزوین به رشت نیز مسدود شد تا تردد در این محورها متوقف شود.

به نظر می رسد جاده های مسدود شده تا فردا صبح روز یکشنبه همچنان مسدود باشد اما تمامی دستگاههای امدادی و خدمت رسان از جمله راهداران، جمعیت هلال احمر، اورژانس، مدیریت بحران، آتش نشانی پلیس راه در آماده باش کامل هستند تا خدمت رسانی متوقف نشود.

سامامه بارشی تا پایان فردا در استان میهمان قزوین است ولی سرمای هوا تا اخر هفته ادامه خواهد یافت.

کاکاوند کارشناس هواشناسی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بسیاری از استانهای غرب و شمالغرب و مرکز از جمله استان شاهد سامانه بارشی بودند که از دیروز با باران شروع شد و امروز با بارش برف همراه شد و مردم را خوشحال کرد.

وی بیان کرد: این سامامه تا پایان فردا یکشنبه در استان میهمان قزوین است ولی سرمای هوا تا اخر هفته ادامه خواهد یافت.

کاکاوند تصریح کرد: با فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته همه مناطق استان شاهد بارش برف بوده و بیشترین بارش برف را در شهر سیردان با ۳۵ سانتیمتر و معلم کلایه با ۲۵ سانتیمتر و در سایر شهرها بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بارش برف داشتیم و سامانه بارشی تا فردا ادامه دارد.

وی اظهارداشت: کاهش دما و یخبندان تا فردا ادامه دارد و در اکثر مناطق استان شاهد کولاک و کاهش دید افقی هستیم که در این میان کمترین دما در شهر آوج با ۷ درجه زیر صفر ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی استان یادآورشد: با فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته همه مناطق استان شاهد بارش برف بوده و بیشترین بارش برف را در شهر سیردان با ۳۵ سانتیمتر و معلم کلایه با ۲۵ سانتیمتر و در سایر شهرها بین ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر بارش برف داشتیم و سامانه بارشی تا فردا داریم.

وی گفت: کاهش دما و یخبندان تا فردا ادامه دارد و در اکثر مناطق استان کولاک و کاهش دید افقی را داریم و کمترین دما در شهر اوج با ۷ درجه زیر صفر ثبت شده است.

ادارات قزوین فردا دو ساعت دیرتر دایر می شوند

ایرج زاهد پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین هم دقایقی قبل به خبرنگار مهر گفت: به علت کولاک و یخبندان تمامی کارمندان فردا یکشنبه ۸ بهمن ماه با دو ساعت تاخیر در محل کار حاضر می شوند.

زاهد پور افزود: البته دستگاه های امدادی و خدمات رسان شامل این تاخیر نمی شوند و به صورت شبانه روزی در خدمت هستند و ساعات کاری آنها تغییری نکرده است. . تمامی دستگاههای امداد رسان در استان اماده کمک رسانی به مسافران هستند و با استقرار در جاده ها به صورت شبانه روزی در خدمت رسانی اماده اند تا مانع قطع اب و برق و گاز شوند.

پلیس راه هم از رانندگان خواسته ضمن احتیاط کامل و داشتن وسایل گرم و اذوقه کافی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

سرهنگ نصرالله بیگلری رئیس پلیس راه استان قزوین به خبرنگار مهر اظهارداشت: خواهش ما از رانندگان این است که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت سفر ضمن اطلاع از وضعیت جاده ها با همراه داشتن زنجیرچرخ، پوشاک گرم، غذای کافی با تجهیزات کامل سمافرت کنند و از پر بودن باک خودرو نیز مطمئن شوند.

مدارس تمامی مقاطع ابتدایی و متوسطه استان قزوین فردا یکشنبه هشتم بهمن ماه در نوبت صبح تعطیل است.