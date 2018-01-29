ورزش همدان در سیطره رجال سیاسی/حضور در هیئت تیغی دولبه است

خبرگزاری مهر- گروه استانها: امروزه سیاست به بخش جدایی ناپذیر ورزش تبدیلشده و شاهد سرازیر شدن مردان سیاسی در قامت ورزش هستیم به طوری که تعدادی زیادی از هیئتهای ورزشی استانهمدان در دستان مدیران سیاسی و اجرایی این استان است.
به اعتقاد کارشناسان ورزش سیاسی یا همان استفاده سیاسی از ورزش خطرناک و نامطلوب بوده و تیغی دو لبه است که هم ورزش و هم سیاست را در خطر قرار میدهد.
دلیل اینکه مردان سیاسی و مدیران دولتی علاقه زیادی برای ورود در عرصه ورزش دارند شاید وجود جامعه علاقهمندان به ورزش است که بهراحتی میتواند یک ستاد انتخاباتی گسترده باشد و شهرت افراد را به چشم بر هم زدنی چندین برابر کند و سکوی پرتابی برای مردان سیاسی باشد
اما نباید از این هم چشم پوشی کنیم که مردان سیاسی و مدیران دولتی زیادی هم هستند که تنها باهدف کمک به ورزش و از سر عشق و علاقه در این عرصه ورود پیدا میکنند و بهواقع آنها هستند که باید به سکوی پرتابی برای ورزش تبدیل شوند و نه ورزش سکوی پرتاب آنها شود.
در حال حاضر در استانهمدان نیز شاهد ورود افراد سیاسی و مدیران دولتی در عرصه هیئتهای ورزشی هستیم که میتوان به چند مورد نظیر مهدی مجیدی معاونت اداری مالی شهرداری همدان، سید ناصر محمودی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استانهمدان، کریم ملکی مدیرکل سابق اداره کل زندانهای استانهمدان، محمد زارعی رئیس بیمارستان ابنسینا ارتش همدان، اصغر جهانیان عضو شورای شهر نهاوند، علی رحیمی فر عضو شورای شهر همدان، عباس صوفی شهردار همدان، علیاصغر سالوند مدیر بانک پارسیان همدان، احسان قنبری فرماندار کبودرآهنگ، محسن افروخته مدیر صندوق کارآفرینی امید، حمیدرضا یاری مدیریت شرکت سیاحتی علیصدر و چندین مورد دیگر اشاره کرد که سمتهای مختلفی از دولتی و غیردولتی دارند.
بههیچوجه ما از افراد سیاسی و مدیران دولتی خواهش نمی کنیم که در انتخابات هیئتهای ورزشی استان همدان ورود پیدا کنند در پی بررسی وضعیت استان همدان به سراغ مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان رفتیم و رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود افراد سیاسی و مدیران دولتی به عرصه مدیریت هیئتهای ورزشی استان همدان اظهار داشت: بههیچوجه ما از افراد سیاسی و مدیران دولتی خواهش نمی کنیم که در انتخابات هیئتهای ورزشی استان همدان ورود پیدا کنند و هیچ کجا از کسی خواهش نکرده ایم ولی اگر علاقهمندی وجود داشته باشد ما هم استقبال میکنیم.
رسول منعم بابیان اینکه هر هیئت ورزشی که کاندیدای بیشتری داشته باشد ما خوشحالتر میشویم کمااینکه هیئت کشتی استان همدان سال گذشته ۱۲ کاندیدا داشت و مجمع هیئت فوتبال با ۸ کاندیدا برگزار شد، گفت: درون این افراد همه جور طیف از سیاسی و غیرسیاسی داشتیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان بابیان اینکه در وهله اول هدف رشد هیئتهای ورزشی است، گفت: چه نیروی بازاری چه نیروی سیاسی و چه نیروی متخصص ورزش از همه نوع در هیئتهای ورزشی بودهاند و از همه هم جواب گرفتهایم هرچند با خواهش و تمنا کسی نمیآید در انتخاباتی شرکت کند و در سیستم هیئتهای ورزشی باید عاشق بود.
چند نفر از روسای فدراسیونهای ورزشی از افراد سیاسی و از نماینده مجلس گرفته تا مدیران و مسئولان هستند و فعالیت میکنند منعم بابیان اینکه در همه استانها و فدراسیونها نیرویهای سیاسی در هیئت های ورزشی حضور دارندف گفت: چند نفر از روسای فدراسیونهای ورزشی از افراد سیاسی و از نماینده مجلس گرفته تا مدیران و مسئولان هستند و فعالیت میکنند و این موضوع چیزی نیست که تنها در همدان وجود داشته باشد.
وی بابیان اینکه هدف سلامت کار و مردمسالاری است، بیان کرد: ما وقتی برای انتخابات یک هیئت ورزشی آگهی میزنیم و یک هفته هم طبق قانون فرصت برای ثبتنام است هر علاقهمندی که شرایطش را داشته باشد میتواند در این عرصه ورود پیدا کند وقتی هم کسی جلو نمیآید چهکاری باید انجام دهیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: ما به همه شهرستانها هم اعلام میکنیم و خیلی هم علاقهمند هستیم که همه طیف در این انتخاباتها شرکت کنند کمااینکه در بسیاری از موارد مسئولان آمدند و از وقت شخصی خود برای هیئتهای ورزشی گذاشتند چراکه همه میدانند هیئتهای ورزشی بهجز زحمت چیز دیگری ندارد و فقط باید عاشق باشید تا بتوانید کار کنید.
هیئت ورزشی به یک نفر خلاصه نمیشود
منعم بابیان اینکه اداره یک هیئت ورزشی نباید به یک نفر ختم شود، گفت: هیئت ورزشی به یک نفر خلاصه نمیشود و هیئترئیسه، نایبرئیس، دبیر و چندین نفر هستند که یک کادر مجرب را تشکیل می دهند تا بتوانند یک هیئت را بهخوبی اداره کنند.
وی یادآور شد: اگر هیئتی به یک نفر خلاصه شود اگر بهترین فرد هم باشد باز هم بهتنهایی نمیتواند مجموعه را اداره کند کمااینکه در یکجایی رئیس یک مدیر قوی بوده و نایبرئیس و دبیر از افراد متخصص ورزشی بودهاند و درجایی دیگر برعکس این اتفاق افتاده اما مهم حرکت رو به رشد هیئتهای ورزشی استان است.
نمیتوانم بهزور کسی را پای کار بیاورم
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به برگزار شدن بعضی از انتخاباتهای هیئتهای ورزشی با تک کاندیدا، بیان کرد: من نمیتوانم بهزور کسی را پای کار بیاورم که در انتخابات هیئتهای ورزشی شرکت کند چراکه اداره هیئتهای ورزشی با شرایط موجود کار سادهای نیست و خیلی از افراد احساس میکنند که نمیتوانند توقع جامعه مخاطب خود را برآورده کنند و به انتخابات ورود پیدا نمیکنند.
منعم افزود: بنده بهعنوان مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان آرزویم است که انتخابات هیئتهای ورزشی استان با ۲۰ کاندیدا برگزار شود تا رقابت خوبی را شاهد باشیم.
یکی از کارشناسان ورزشی استانهمدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ورود افراد سیاسی به ورزش مانند قرار گرفتن در لبه پرتگاه است، اظهار داشت: وقتی یک مدیر دولتی یا فرد سیاسی به عرصه ورزش ورود پیدا میکند مانند قرار گرفتن در یک لبه پرتگاهی است که میتواند یا باعث نابودی فرد موردنظر شود و یا محبوبیت وی را چندین برابر کند.
اکبر مرادی افزود: اگر فرد ورزش را بهعنوان سکوی پرتاب خود استفاده کند بهطورقطع روزی همین سکوی پرتاب به پرتگاه سقوط تبدیل خواهد شد اما اگر خود را سکوی پرتاب ورزش کند بهطورقطع بر محبوبیت و علاقهمندی وی در سطح جامعه افزوده خواهد.
این کارشناس ورزشی بابیان اینکه کسی مخالف ورود مدیران سیاسی نیست، گفت: در عرصه مدیریت ورزشی شما حتماً نباید با شورت ورزشی و لباس ورزشی عکس داشته باشید بلکه مدیریت مقولهای جداگانه دارد و یک فرد سیاسی اگر در کنار خود از نیرویهای باتجربه ورزشی استفاده کند میتواند ورزش را مدیریت کند.
مخالف ورود افراد سیاسی به ورزش نیستیم
مرادی ادامه داد: ما مخالف ورود افراد سیاسی به ورزش نیستیم اما مخالف سیاسی کردن ورزش هستیم سیاسی کردن به معنای اینکه بخواهد سو استفادههایی از این پست و سمت داشته باشند.
سخنی پایانی اینکه اگر ورود افراد سیاسی و مسئولان به هیئتهای ورزشی باهدف کمک به ورزش و رشد ورزش باشد بسیار کار نیک و شایستهای است و میتواند بهخوبی به رشد ورزش ما کمک کند اما اگر با اهداف سیاسی به مسئله ورزش ورود پیدا کنند بهطورقطع ضربه بزرگی بر پیکره ورزش خواهد بود.
