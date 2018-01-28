اعزام ۶۵ نفر مبلغ به مناطق مختلف شهرستان زنجان

حجت‌الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه‌های ایام فاطمیه در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: همزمان با ایام فاطمیه ۶۵ نفر مبلغ به مناطق شهری و روستایی شهرستان زنجان اعزام می‌شوند.

وی با بیان اینکه مبلغینی نیز در ادارات و مراکز آموزشی برنامه‌های مناسب ایام فاطمیه برگزار می‌کنند، تأکید کرد: در بیش از ۲۰۰ مسجد و هیئت مذهبی در سطح شهرستان زنجان که به نام حضرت فاطمه زهرا (س) مزین است برنامه‌های ویژه ایام فاطمیه برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان از ارائه مشاوره‌های دینی و پاسخ به شبهات خبر داد و گفت: گفتمان دینی با محوریت سبک زندگی اسلامی و با محوریت تبیین سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این گفتمان‌ها بررسی وتببین سیره اهل‌بیت(ع) است.

خسروی با اشاره به برگزاری نشست‌های توجیهی و موضوعی در شهرستان زنجان، افزود: توزیع اقلام فرهنگی، برگزاری نشست‌های موضوعی و برگزاری دسته عزاداری از برنامه‌های مهم این ایام است که توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان برگزار می‌شود.