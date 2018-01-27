صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارش برف و کاهش دما باعث تعطیلی مدارس مقطع ابتدایی همه شهرستان های استان زنجان به جز شهرستان طارم در نوبت صبح فردا(یکشنبه) شد.
وی اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی درخصوص مدارس شیفت عصر فردا گرفته نشده است.
زنجان- مدیرکل مرکز مدیریت بحران استان زنجان از تعطیلی مدارس مقطع ابتدایی همه شهرستان های استان زنجان به جز طارم در نوبت صبح یکشنبه خبر داد.
صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارش برف و کاهش دما باعث تعطیلی مدارس مقطع ابتدایی همه شهرستان های استان زنجان به جز شهرستان طارم در نوبت صبح فردا(یکشنبه) شد.
وی اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی درخصوص مدارس شیفت عصر فردا گرفته نشده است.
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