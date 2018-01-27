به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین ساقی اظهار کرد: در حال حاضر سد بارزو در اسفراین و سد بیدواز در شیروان کاملاً خشک‌شده و تنها سد شیرین دره دارای آب است.

ساقی ضمن ابراز نگرانی از کمبود بارندگی‌ها و خشک‌سالی‌های اخیر بیان کرد: طی ۶۷ سال گذشته هیچ سالی به کم‌آبی امسال نداشتیم که این موضوع نشانگر وضعیت نامناسب و کم‌آبی در کشور است.

وی بابیان اینکه ۸۰ درصد جمعیت شهری خراسان شمالی در سه شهر بجنورد، شیروان و اسفراین است، تصریح کرد: آب شرب این سه شهر از آب سدها تأمین می‌شود و با توجه به کاهش بارندگی قطعاً در تأمین آب این شهرها در سال آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اعتبارات عمرانی کشور در لایحه بودجه ۹۷ کاهش‌یافته است، گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده اعتبارات عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان در لایحه بودجه سال ۹۷، ۲۶۳ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی درباره تبصره‌های قانونی در قبض آب که سؤال بیشتر مردم است، بیان کرد: تبصره‌های قانونی با اخذ مجوز از وزارت نیرو برای اصلاح شبکه‌ها است که تبصره‌های قانونی هر شهر برای همان شهر هزینه می‌شود.

ساقی به بحث فاضلاب نیز اشاره کرد و افزود: در کشور ۴۸ درصد جمعیت شهری تحت پوشش تأسیسات فاضلاب است که این رقم در خراسان شمالی ۳۱ درصد است که در تلاش هستیم تا این شاخص را در استان ارتقا دهیم.

ساقی یادآور شد: در حال حاضر در دو شهر بجنورد و اسفراین تصفیه‌خانه فاضلاب داریم و برای دو شهر فاروج و آشخانه نیز در دست اقدام است که امیدواریم بتوانیم به‌زودی این دو تصفیه‌خانه را وارد مدار کنیم.