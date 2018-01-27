امدادرسانی به مسافران در ۴ محور مواصلاتی استان تهران

ابراهیم تاجیک نوری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت تردد در آزادراه تهران- کرج مناسب نیست و در برخی از مناطق این محور خودروها در مسیر مانده و یا با کندی حرکت می کنند و ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی اضافه کرد: در گردنه «نعلبندان» آزادراه تهران- قم نیز اخبار گرفتار شدن خودروها به تهران اعلام شد و تیم های امدادی جاده ای و گروه های پشتیبان برای امدادرسانی با اعزام ۲ تیم در حال امدادرسانی به مسافران هستند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران سپس به آزادراه تهران- ساوه اشاره کرد و گفت: در این محور نیز تیم های امدادی اعزام شده و عملیات امدادرسانی در حال انجام است.

تاجیک نوری سپس به بسته بودن محور هراز اشاره کرد و گفت: علی رغم بسته بودن این محور، تعدادی از هم وطنان در دماوند نیاز به امدادرسانی داشتند، که گروه های امدادی جمعیت هلال احمر استان تهران در منطقه حاضر و به امدادرسانی مشغول هستند.

وی از رانندگان خواست که خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ مجهز کرده و نیز از تردد غیر ضروری در محورهای مواصلاتی برفی پرهیز کنند.