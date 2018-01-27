تردد در همه محورهای لرستان برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان، گزارش وضعیت ترافیکی و شرایط جوی ساعت ۲۳:۱۵ مورخ : ۹۶/۱۱/۰۷ را اعلام کرد.

با توجه به تصاویر دوربین های نظارت تصویری مرکز و گزارشات دریافتی از همکاران راهداری در حال حاضر همه راه های استان باز بوده و تردد به صورت عادی و روان برقرار است.

از نظر جوی آسمان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با بارش برف و باران بر لرستان حاکم است و در محورهای «خرم آباد-بروجرد»، «بروجرد-اراک»، «خرم آباد- سپیدشت» و «خرم آباد-بیرانشهر» شاهد بارش برف هستیم.

براین اساس همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی همراه الزامی است.