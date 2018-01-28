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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۱۳

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برف‌روبی گردنه «گشور» نورآباد

برف‌روبی گردنه «گشور» نورآباد

خرم‌آباد- بارش سنگین برف در گردنه‌های برف‌گیر، ارتفاعات و جاده‌های لرستان، نیروهای راهداری را در حالت آماده‌باش قرار داد.

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به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف شهرستان های سردسیر لرستان به ویژه ازنا، نورآباد، الیگودرز و بروجرد را سفید پوش کرد.

بر اساس اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان، در محورهای «خرم آباد-بروجرد»، «بروجرد-اراک»، «خرم آباد- سپیدشت» و «خرم آباد-بیرانشهر» شاهد بارش برف هستیم؛ براین اساس همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی همراه الزامی است.

همچنین نیروهای راهداری لرستان برای برف روبی محورها و امداد رسانی به خودروها در حالت آماده باش قرار گرفته اند که در این فیلم عملیات برف روبی گردنه «گشور» در محور محور «نورآباد- هرسین» را مشاهده می کنید.

بر اساس این گزارش، بارش برف و برودت هوا منجر به تعطیلی مدارس ابتدایی بخش «کاکاوند» دلفان در نوبت صبح شده است؛ همچنین فعالیت مدارس شهرستان ازنا نیز در نوبت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.

کد مطلب 4211793

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