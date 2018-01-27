به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما متن بیانیه دبیرخانه کمیته ویژه رسیدگی به حادثه سانچی به این شرح است:
با سلام به ملت شریف ایران، به ویژه خانوادههای داغدار شهدای کشتی سانچی؛
به اطلاع میرساند در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷که به ریاست نماینده رئیس جمهور و رئیس کمیته ویژه رسیدگی به حادثه سانچی برگزار گردید، گزارش سازمانهای مربوطه در خصوص بررسی سانحه کشتی سانچی ارائه گردید. ضمن تسلیت مجدد به خانوادههای محترم شهدای کشتی سانچی موارد ذیل اعلام میگردد:
1. مقرر شد شرکت ملی نفتکش بر اساس مفاد بیمهای خود اقدامات حقوقی لازم را در خصوص کشتی سانچی بر اساس کنوانسیون حقوق بینالمللی دریایی تداوم بخشد.
2. سازمان بنادر و دریانوردی مکلف شد تا بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی دریایی نسبت به پیگیری علل سوانح در کمیته بین المللی بررسی علل سوانح اقدامات لازم مبذول دارد، لازم به توضیح است بر اساس گزارش سازمان مذکور از خدمه کشتی کریستال مصاحبه و از کشتی مذکور معاینه به عمل آمده است.
همچنین VDR یا جعبه سیاه دو کشتی کریستال و سانچی در اختیار نمایندگان سازمان بنادر قرار گرفته است.
3. بر اساس گزارش پزشکی قانونی پیکر خدمه شناور سانچی بر اساس آزمایش DNA شناسایی و اسامی شهدای خدمت دولت به شرح ذیل می باشد :
الف) شهید میلاد آروی
ب) شهید مجید نقیان
ج) شهید محمد کاووسی.
کمیته در پایان بیانیه تصریح میدارد پیگیریهای لازم برای انتقال پیکر شهدای مذکور از سوی شرکت ملی نفتکش انجام خواهد شد و اطلاعات مربوطه متعاقبا اعلام میگردد. همچنین شرکت ملی نفتکش مکلف به تداوم پیگیری مسائل مربوط با خانوادههای سانچی گردید.
کمیته ویژه رسیدگی به حادثه سانچی:
جعبههای سیاه سانچی و کریستال در اختیار سازمان بنادر قرار گرفت
دبیرخانه کمیته ویژه رسیدگی به حادثه سانچی در بیانیه ای اعلام کرد: جعبه سیاه دو کشتی کریستال و سانچی در اختیار نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما متن بیانیه دبیرخانه کمیته ویژه رسیدگی به حادثه سانچی به این شرح است:
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