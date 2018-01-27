زنگنه: در تولید گاز پارس جنوبی از قطر جلو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بیژن زنگنه با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اینکه پیش بینی های لازم برای تامین گاز در زمستان انجام شده است افزود: وضع تولید و شبکه نسبت به پارسال بهتر شده است.
وی ادامه داد: پارسال شبکه گازرسانی در مناطقی مانند مازندران دچار ضعف بود و با خطی که از دامغان به ساری و از ساری به نکا کشیده شد اکنون وضعیت خوبی در آنجا داریم.
زنگنه با بیان اینکه امسال بخش عمده ی خط ششم سراسری را که از اهواز تا کرمانشاه تکمیل کردیم افزود: این خط شبکه را تقویت کرده است.
وی از مردم خواست در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا همه مردم از این نعمت برخوردار شوند.
زنگنه با اشاره به رسیدن فصل سرما گفت: پیش بینی هایی برای تامین سوخت مایع شده است که با صرفه جویی و ملاحظه، از این وضعیت عبور می کنیم.
وزیر نفت با اشاره به اینکه تولید روزانه گاز پارس جنوبی از ۴۷۰ میلیون متر مکعب در دی سال گذشته با افزایش ۸۳ میلیون متر مکعبی به ۵۵۳ میلیون متر مکعب در دی امسال افزایش یافت افزود: در فروردین امسال شش فاز پارس جنوبی را که فقط تولیدگاز شیرین آن ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز است افتتاح کردیم و برای نخستین بار تولید ما از پارس جنوبی اندکی از قطر جلو زد و این کار بزرگی بود.
زنگنه با بیان اینکه ۱۱ فاز در دولت یازدهم به نتیجه رسید گفت: حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش اضافه شد که به این ترتیب بیش از دو برابر شد.
وی ادامه داد: در سال ۹۷ نیز پنج فاز جدید را به بهره برداری خواهیم رساند که با این کار تولید گاز ترش، ۱۴۰ میلیون متر مکعب افزایش می یابد.
زنگنه گفت: تنها نصف فاز ۱۴ از فازهای قدیمی باقی می ماند که در سال ۹۸ در مدار تولید قرار خواهد گرفت و قرارداد فاز ۱۱ نیز امسال با کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال، چین و پتروپارس ایران منعقد شد.
وزیر نفت افزود: تولید کشورمان در بخش میدان های مشترک نفت خام در دی امسال از غرب کارون شامل میدان های یادآوران، یاران و آزادگان به ۳۰۵ هزار بشکه رسید در حالیکه این رقمپارسال، ۱۶۱ هزار بشکه بود.
زنگنه ابراز امیدواری کرد: در ماههای آینده تا تیر، ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه نیز به این ظرفیت تولید اضافه شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه ۱۱ فاز پارس جنوبی در دولت یازدهم به نتیجه رسید گفت: اکنون در تولید گاز پارس جنوبی از قطر جلو هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بیژن زنگنه با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اینکه پیش بینی های لازم برای تامین گاز در زمستان انجام شده است افزود: وضع تولید و شبکه نسبت به پارسال بهتر شده است.
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