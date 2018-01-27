زنگنه: در تولید گاز پارس جنوبی از قطر جلو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بیژن زنگنه با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اینکه پیش بینی های لازم برای تامین گاز در زمستان انجام شده است افزود: وضع تولید و شبکه نسبت به پارسال بهتر شده است.



وی ادامه داد: پارسال شبکه گازرسانی در مناطقی مانند مازندران دچار ضعف بود و ­با خطی که از دامغان به ساری و از ساری به نکا کشیده شد اکنون وضعیت خوبی در آنجا داریم.



زنگنه با بیان اینکه امسال بخش عمده ی خط ششم سراسری را که از اهواز تا کرمانشاه­ تکمیل کردیم افزود: این خط شبکه را تقویت کرده است.



وی از مردم خواست در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا همه مردم از این نعمت برخوردار شوند.



زنگنه با اشاره به رسیدن­ فصل سرما گفت: پیش بینی هایی برای تامین سوخت مایع شده است که با صرفه جویی و ملاحظه، از این وضعیت عبور می کنیم.



وزیر نفت با اشاره به اینکه­ تولید روزانه گاز ­پارس جنوبی ­از ۴۷۰ میلیون متر مکعب در دی سال گذشته با افزایش ۸۳ میلیون متر مکعبی به ۵۵۳ میلیون متر مکعب در دی امسال افزایش یافت افزود: در فروردین امسال شش فاز پارس جنوبی را که فقط تولیدگاز شیرین آن ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز است افتتاح کردیم و برای نخستین بار تولید ما از پارس جنوبی اندکی از قطر جلو زد و این کار بزرگی بود.



زنگنه با بیان اینکه ۱۱ فاز در دولت یازدهم به نتیجه رسید گفت: حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش اضافه شد که به این ترتیب بیش از دو برابر شد.



وی ادامه داد: در سال ۹۷ نیز پنج فاز جدید را به بهره برداری خواهیم رساند که با این کار تولید گاز ترش، ۱۴۰ میلیون متر مکعب افزایش می یابد.



زنگنه گفت: تنها نصف فاز ۱۴ از فازهای قدیمی باقی می ماند که در سال ۹۸ در مدار تولید قرار خواهد گرفت و قرارداد فاز ۱۱ نیز امسال با کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال، چین و پتروپارس ایران منعقد شد.



وزیر نفت افزود: تولید کشورمان در بخش میدان های مشترک نفت خام در دی امسال از غرب کارون شامل میدان های یادآوران، یاران و آزادگان به ۳۰۵ هزار بشکه رسید در حالیکه این رقم­پارسال، ۱۶۱ هزار بشکه بود.



زنگنه ابراز امیدواری کرد: در ماههای آینده تا تیر، ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه نیز به این ظرفیت تولید اضافه شود.