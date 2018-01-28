استعفای مدیر مالی«کمیته ملی جمهوریخواهان»آمریکا بدلیل فساد اخلاقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «استیو وین» یکی از غولهای صنعت هتلداری و کازینو در آمریکا یک روز پس از انتشار گزارشی در روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر سوء استفاده جنسی وی از کارکنان زن تحت امر خود، از سمت مدیریت امور مالی «کمیته ملی جمهوریخواهان» آمریکا کناره گیری کرد.

«رونا رامنی مک دانیل» رئیس کمیته ملی جمهوریخواهان آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «امروز با درخواست استعفای استیو وین از سمت مدیریت امور مالی کمیته ملی جمهوریخواهان موافقت می کنم».

با این وجود، این میلیاردر و اَبَرتاجر آمریکایی ۷۶ ساله که به غول صنعت هتلداری و کازینوهای لوکس مشهور است، اتهامات فساد اخلاقی خود را مضحک خوانده و رد می کند و ادعا می کند که شاکیان به تحریک همسر سابق وی این اتهامات را مطرح کرده اند!

وین همچنین بنیانگذار، رئیس و مدیر اجرایی شرکت «وین ریزورتز» و رقیب پیشین «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بشمار می رود.

استیو وین که در جریان رقابتهای انتخاباتی ۲۰۱۶ از نامزدی دونالد ترامپ حمایت کرد و به شماری از انجمن های حزبی جمهوریخواهان از جمله کمیته ملی جمهوریخواهان کمک مالی اعطاء کرد، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سمت مدیر مالی کمیته ملی جمهوریخواهان منصوب شد.