۹۶ درصد منابع و مصارف در بودجه پارسال محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت محمد باقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما توضیحاتی در خصوص اشکالات مطرح شده توسط دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه ۹۵ ارائه کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه نظارت بر بودجه و مسائل مالی است بنابراین خود سازمان علاوه بر اینکه ذینفع است وظیفه نظارتی دارد و به مسائل مالی دستگاه ها نظارت دارد.

وی افزود: گزارش تفریغ بودجه چهار ماه زودتر از موعد خود منتشر شد. دیوان محاسبات وظیفه دارد گزارش تفریغ بودجه که دولت آن را ارائه کرده است بررسی کند و نظر خود را ارائه کند و مسئول اصلی رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه هر سال کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که در نهایت پروسه رسیدگی به آن چهار ماه دیگر زمان می خواست.

نوبخت گفت: دیوان محاسبات وظیفه ای برای گزارش مستقیم تفریغ بودجه ندارد و گزارش این سازمان به گونه ای بود که گویا نهایی بوده است. بر این اساس ۲۳ اشکال توسط این دیوان از گزارش تفربغ بودجه ۹۵ گرفته شد و در چند روز گذشته به آن پاسخ دادیم.

وی ادامه داد: حتی در صورتی که مجلس به نتیجه برسد که تخلفی صورت گرفته است این کار به هیات رسیدگی اول و دوم می رسد و این گونه نیست که بدون بررسی بشود گزارشی را اعلام کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: یکی از مواردی که مورد اشکال دیوان محاسبات قرار گرفته است انحراف از هدفمندی یارانه هاست. دولت به دنبال افزایش یارانه نیازمندان است. یارانه نیازمندان را ۳ برابر افزایش دادیم . اگرچه دولت به منابع نیازمند است اما تلاش داریم تا یارانه هیچ نیازمندی را قطع نکنیم و به وظایف خود در این خصوص عمل کنیم. کمااینه اوراق می فروشیم تا وظایفمان را عمل کنیم. اما اینکه به هر قیمتی یارانه مردم را قطع کنیم، این گونه نیست. در سال جاری نیز اجازه حذف ۲۴ میلیون نفر به دولت داده شده بود ولی به دلیل نبود شرایط مناسب برای شناسایی و امکان خطا دولت این کار را انجام نداد. زمانی که گزارش شد یارانه افراد نیازمند قطع شده است یارانه ۱.۵ میلیون نفر را مجددا برقرار کردیم.

وی گفت: ما به نمایندگان مجلس گفتیم این شیوه حذف امکان پذیر نیست. اینکه بگوییم خانواده ای سه ملیون نفر می گیرد پردرآمد است این ملاک مناسبی برای حذف افراد از یارانه نیست. از ظر دولت سه میلیون تومان پردرآمد نیست. اگر دیوان محاسبات و سازمان برنامه بخواهد بگوید ما را تحت پیگرد قرار گیرد حاضریم قرار بگیریم ولی یارانه هیچ نیازمندی را قطع نکنیم.

وی افزود: در سال آینده هم اگر اعلام شود این افراد شناسایی شده هستند و امکان حذف یارانه دارند، آن را اجرا می کنیم اما اگر غیرقابل اجرا باشد و بگویند جیب هشتاد میلیون را شناسایی کنید این کار دولت نیست؛ چرا که به همین ریختگی در مناسبات اجتماعی به وجود می آ ید. بنابراین در جواب دیوان محاسبات می گوییم این کار قابلیت اجرا ندارد و اختصاص یارانه به نیازمندان اولویت ما است.

نوبخت گفت: در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که شرکت گاز ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق را واریز نکرد. در این خصوص باید اعلام کرد که متاسفانه در محاکم بین المللی محکوم شدیم و مجبور شدیم از این محل بازپرداخت داشته باشیم. رای مشخص است و دیگر مبلغی نمانده است که واریز شود. وقتی نیمه کاره گزارش می دهیم جامعه را دچار تشویش می کنیم. عجله برای انعکاس گزارش عملی سنجیده نبود.

وی افزود: عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک یکی از اشکالاتی بود که در گزارش دیوان محاسبات مطرح شده بود. سال گذشته در خصوص اوراق اتفاقی متفاوت از سنوات سال های قبل پیش آمد. برای استفاده از ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی کردیم که به ریال تبدیل کنیم و طرح های عمرانی را به اتمام برسانیم. با توجه به اینکه در شهریور پارسال لایحه اصلاح بودجه به مجلس بردیم مجلس موافقت کرد ۴۸ هزار میلیارد تومان دیگر به این ۴۰ هار میلیارد تومان اضافه شود تا مطالبات را پرداخت کنیم. ما از همه ۴۸ هزار این میزان از اوراق استفاده نکردیم. بخشی از بدهی دولت را به نظام بانکی دادیم. ۲۵۰۰ میلیارد تومان به شهردرای ها که از دولت طلب داشتند پرداخت کردیم و مابقی استفاده نشد.

معاون رئیس جمهور گفت: گفته شد چرا از کل ۴۸ هزار میلیارد تومان استفاده نشد و عملکرد خوبی نداشتید. انتشار اوراق مشارکت روشی است که موافقان ومخالفان زیادی دارد. بنابراین انتظار می رود که دیوان محاسبات به مسائل کارشناسی در این حوزه ورود پیدا نکند و وظیفه نظارتی خود را اجرایی کند. فکر می کنم در صلاحیت دیوان محاسبات نیست. اینکه می گویند انتشار اوراق آینده فروشی است. برخی موافق آن هستند و برخی مخالف در مجلس هم با موافقت هایی و مخالفت هایی رو به رو است به هر طریق مجلس تصویب کرد و با همه احترامی که به کارشناسان دیوان محاسبات قائلم انتظار می رود ورود به این مساله نداشته باشند.

وی ادامه داد: از کسانی که می گویند بودجه با اقتصاد مقاومتی فاصله دارد سوال می کنم منظورتان از این مساله چیست؟ برای نخستین بار در سال ۹۵، نه به گواهی مرکز آمار که بگوییم دولتی است بلکه بنا به آمارهای رسانه های خارجی سال گذشته ۸۱ میلیارد دلار و سال قبل آن ۹۳ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه شد. برای نخستین بار رشد اقتصادی کشور دو برابر شد؛ برای کشوری که رشد منفی داشته است این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است. کاهش نرخ تورم دستاوردی است که مورد قبول اکثریت است. همه قبول دارند که موفقیت نسبی در کاهش نرخ تورم داشته ایم در جریان اصلاح حامل های انرژی این مورد بارها مورد اشاره قرار گرفت. در سال ۹۵ صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت.سهم نفت در هزینه هایمان کاهش داشت و این ها همه از موفقیت هایی است که در سال های گذشته کسب کردیم.

وی گفت: در ۶ ماه ابتدای امسال ۷۹۵ هزار شغل ایجاد کردیم در حالی که حدود ۶۰۰ هزار متقاضی جدید وارد بازار کار شدند و در واقع حدود ۱۰۰ هزار مازاد بر نیاز و از انباشت تقاضای سال های گذشته اشتغال زایی شد. برنامه اشغالزایی دولت برای سال آینده نیز ادامه دارد و در نظر داریم تا یک میلیو ن ۳۳ هزار فرصت شغلی اضافه کنیم.

نوبخت در پایان تاکید کرد: بنا به گزارش دیوان محاسبات بیش از ۹۶ درصد از منابع و مصارف برای اولین بار در بودجه سال ۹۵ تحقق پیدا کرد. در واقع این سال موفقیت آمیز برای کشور بود