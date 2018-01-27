هواپیمای حامل معاون اول رئیس جمهور به شیراز بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور به همراه تعدادی از وزرا به شیراز شب گذشته به اتمام رسید و راهی تهران شدند اما ساعتی بعد به دلیل شرایط نا مناسب جوی در فرودگاه مهرآباد هواپیمای حامل معاون اول و وزرای دولت به شیراز باز گشت.

اسحاق جهانگیری صبح دیروز به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ورزش و جوانان، وزیر ارتباطات و فناوری، مشاور بانوان رئیس جمهور و... وارد شیراز شدند و در مراسم اختتامیه اولین مجمع ملی جوانان شرکت کردند.

افتتاح ۲ طرح صنعتی و شرکت در جلسه شورای اداری استان فارس از دیگر برنامه معاون اول و وزرای دولت بود که پس از پایان جلسه شورای اداری راهی فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شدند.