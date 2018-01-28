تاخیر پروازهای فرودگاه امام تا ساعت ۱۰ صبح

به گزارش خبرگزاری مهر فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران اعلام کرد: با توجه به بارش شدید برف و کولاک و همچنین کاهش دید افقی زیر ۲۰۰ متر تا ساعت ۱۰ صبح امروز هشتم بهمن ماه تمامی پروازها با تاخیر مواجه می باشند ؛ لذا از مسافران محترم تقاضا داریم بعد از ساعت یادشده با تماس به شرکت هواپیمایی مربوطه و یا قبل از مراجعه به فرودگاه با شماره تلفن های ۰۲۱۵۱۰۰۱ و ۰۹۶۳۳۰ مرکز اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تماس حاصل نموده و از وضعیت پرواز خود مطلع شوند.

عملیات برف روبی با ماشین آلات و امکانات کافی در بخش های مختلف فرودگاه در حال انجام است و سطوح پروازی فرودگاه به محض افزایش دید افقی آماده اعزام و پذیرش پروازها هستند.