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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۳:۴۸

تاخیر پروازهای فرودگاه امام تا ساعت ۱۰ صبح

تاخیر پروازهای فرودگاه امام تا ساعت ۱۰ صبح

فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران اعلام کرد: تا ساعت ۱۰ صبح امروز هشتم بهمن ماه تمامی پروازها با تاخیر مواجه خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران اعلام کرد: با توجه به بارش شدید برف و کولاک و همچنین کاهش دید افقی زیر ۲۰۰ متر تا ساعت ۱۰ صبح امروز هشتم بهمن ماه تمامی پروازها با تاخیر مواجه می باشند ؛ لذا از مسافران محترم تقاضا داریم بعد از ساعت یادشده با تماس به شرکت هواپیمایی مربوطه و یا قبل از مراجعه به فرودگاه با شماره تلفن های ۰۲۱۵۱۰۰۱ و ۰۹۶۳۳۰ مرکز اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تماس حاصل نموده و از وضعیت پرواز خود مطلع شوند.

عملیات برف روبی با ماشین آلات و امکانات کافی در بخش های مختلف فرودگاه در حال انجام است و سطوح پروازی فرودگاه به محض افزایش دید افقی آماده اعزام و پذیرش پروازها هستند.

کد مطلب 4211808

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    نظرات

    • حمید رضا IR ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      1 0
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      این شماره هایی که آقایون اعلام کردن یا مشغوله یا جواب نمیدن. یعنی در حد اینکه 4 تا تلفنچی بزارن جواب مردمو بدن هم مدیریت نمیتونن بکنن؟
    • علی IR ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
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      دقیقا من هم از ساعت ۱۶ تا الان ۱۸ مدام تلفنهارو میگیرم و موفق نشدم
    • مريم سعادت IR ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      1 0
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      يه ذره دلتون واسه مردم نميسوزه. فقط ميگين پرواز نداريم، اينو كه همه ميدونن اون پروازهايي كه قرار بود بشينه چي شد الان كجا نشسته؟ رو هواس؟ چرا هيچ اطلاع رساني نمي كنيد اين شماره ها هم كه همش اشغاله

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