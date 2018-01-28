ترامپ اقدام قاطع علیه طالبان را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی اخیر در کابل پایتخت افغانستان خواستار اقدام قاطع همه کشورها علیه طالبان شد.

دونالد ترامپ در بیانیه ای حمله تروریستی در کابل پایتخت افغانستان را محکوم کرد. وی در این بیانیه افزود که ایالات متحده به افغانستانی امن که خالی از تروریست ها باشد متعهد است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین از همه کشورها خواست برای مقابله با طالبان و زیرساخت های تروریستی که از این گروه حمایت می کند اقدام قاطع کنند.

گفتنی است که رسانه های افغانستان روز شنبه از وقوع انفجاری قوی در نزدیکی سفارتخانه های خارجی در کابل خبر دادند که تاکنون دست کم ۹۵ نفر کشته و ۱۵۸ زخمی بر جا گذاشته است.

این حادثه در مقابل در ورودی ساختمان سابق وزارت کشور افغانستان صورت گرفت. در این ساختمان، هنوز شماری از دفاتر این وزارت فعالیت دارند.

ساختمان شورای عالی صلح، بیمارستان «جمهوریت» و سفارتخانه هند نیز در نزدیکی محل این حادثه قرار دارند. تاکنون کشته شدن ۹۵ نفر و زخمی شدن دست‌کم ۱۵۸ تن در این رویداد تأیید شده است.

گروه طالبان مسئولیت این حادثه را برعهده گرفت.