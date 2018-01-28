ادارات استان البرز امروز تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی مهرور گفت: ادارات استان بجز دستگاه های خدمات رسان امدادی وشهرداری امروز تعطیل هستند.
وی اضافه کرد: بنا بر اساس تصمیم شورای مدیریت بحران استان بانک ها نیز امروز با سه ساعت تاخیر شروع به کار می کنند.
کرج - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: در پی بارش سنگین برف ادارات استان به جز دستگاه های خدمات رسان امروز تعطیل است.
به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی مهرور گفت: ادارات استان بجز دستگاه های خدمات رسان امدادی وشهرداری امروز تعطیل هستند.
وی اضافه کرد: بنا بر اساس تصمیم شورای مدیریت بحران استان بانک ها نیز امروز با سه ساعت تاخیر شروع به کار می کنند.
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