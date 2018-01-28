  1. استانها
  2. البرز
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۶:۲۹

در پی بارش سنگین برف؛

ادارات استان البرز امروز تعطیل است

ادارات استان البرز امروز تعطیل است

کرج - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: در پی بارش سنگین برف ادارات استان به جز دستگاه های خدمات رسان امروز تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی مهرور گفت: ادارات استان بجز دستگاه های خدمات رسان امدادی وشهرداری امروز تعطیل هستند.

وی اضافه کرد: بنا بر اساس تصمیم شورای مدیریت بحران استان  بانک ها نیز امروز با سه ساعت تاخیر شروع به کار می کنند.

کد مطلب 4211813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها