مدارس برخی شهرستان های استان مرکزی به علت بارش برف تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برمبنای اطلاعیه آموزش و پرورش استان مرکزی، به علت بارش برف و برودت هوا، امروز یکشنبه هشتم بهمن ماه، تمام مدارس شهری و روستایی منطقه سربند در نوبت صبح و در تمامی دوره های تحصیلی تعطیل است و مدارس پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تفرش در نوبت صبح تعطیل می باشد.

براساس این گزارش، همچنین مدارس پیش دبستانی و دبستانی شهری منطقه نوبران در نوبت صبح تعطیل است و در ضمن دوره های متوسطه اول و دوم شهری با تاخیر و از ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز می کنند. مدارس روستایی منطقه نوبران نیز در تمامی دوره ها و در نوبت صبح تعطیل اعلام شده است.

همچنین در کمیجان و خنداب، امروز تمامی دوره های تحصیلی شهری و روستایی با تاخیر و از ساعت ۹ صبح شروع به کار می کنند.

طبق این اطلاعیه، تمامی مدارس شهری و روستایی شهرستان زرندیه در نوبت صبح و در تمام دوره های تحصیلی تعطیل است و در شهرستان فراهان هم مدارس در تمامی دوره های تحصیلی با تاخیر و ساعت ۹ صبح فعالیت های آموزشی خود را آغاز می کنند.