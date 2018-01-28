کلیه مدارس نوبت صبح استان کرمانشاه تعطیل اعلام شد

رضا محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تعطیلی کلیه مدارس استان کرمانشاه طی امروز یکشنبه ۸ بهمن به علت برف و برودت هوا خبر داد.

وی افزود: کلیه مدارس نوبت صبح در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم طی امروز تعطیل است.