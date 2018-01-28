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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۲۹

به علت برودت هوا و بارش برف؛

کلیه مدارس نوبت صبح استان کرمانشاه تعطیل اعلام شد

کلیه مدارس نوبت صبح استان کرمانشاه تعطیل اعلام شد

کرمانشاه- مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی کلیه مدارس نوبت صبح استان در گروه های ابتدایی، متوسطه اول و دوم به علت سرما و برودت هوا خبر داد.

رضا محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تعطیلی کلیه مدارس استان کرمانشاه طی امروز یکشنبه ۸ بهمن به علت برف و برودت هوا خبر داد.

وی افزود: کلیه مدارس نوبت صبح در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم طی امروز تعطیل است.

کد مطلب 4211821

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    نظرات

    • ناصر AE ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      نمیدونم چرا این مسئولین محترم کرمانشاه ساعت ۸ صبح اعلام میکنن که مدارس تعطیله؟ مگه هواشناسی نگفت بارش برف در پیشه. بابا تو گوشی موبایلتون هم نوشته بود که امروز بارش داریم؟ پس چرا دقیقه نود یادتون میفته؟

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