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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۳۵

رئیس پلیس راه استان مرکزی:

اتوبان ساوه - تهران به علت بارش برف سنگین و کولاک مسدود شد

اتوبان ساوه - تهران به علت بارش برف سنگین و کولاک مسدود شد

اراک- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: اتوبان ساوه - تهران به علت بارش برف سنگین در مسیر رفت و برگشت مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: به علت بارش برف و کولاک شدید، صبح یکشنبه هشتم بهمن ماه، اتوبان ساوه - تهران، در مسیر رفت و برگشت مسدود شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: همچنین گردنه دخان اتوبان ساوه - همدان، با بارش شدید برف همراه است که در حال حاضر تردد از این محور فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

کهریزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر در دیگر محورهای مواصلاتی استان با وجود بارش، تردد بدون مشکل خاصی در جریان است و اطلاعات سایر محورها در صورت انسداد و بارش سنگین متعاقبا اعلام خواهد شد.
 

کد مطلب 4211823

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