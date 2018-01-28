اتوبان ساوه - تهران به علت بارش برف سنگین و کولاک مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: به علت بارش برف و کولاک شدید، صبح یکشنبه هشتم بهمن ماه، اتوبان ساوه - تهران، در مسیر رفت و برگشت مسدود شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: همچنین گردنه دخان اتوبان ساوه - همدان، با بارش شدید برف همراه است که در حال حاضر تردد از این محور فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

کهریزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر در دیگر محورهای مواصلاتی استان با وجود بارش، تردد بدون مشکل خاصی در جریان است و اطلاعات سایر محورها در صورت انسداد و بارش سنگین متعاقبا اعلام خواهد شد.

