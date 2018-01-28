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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۴۵

أنصارالله ۶۵۰ نظامی وابسته به «علی عبدالله صالح» را آزاد کرد

أنصارالله ۶۵۰ نظامی وابسته به «علی عبدالله صالح» را آزاد کرد

جنبش أنصارالله یمن اعلام کرد که ۶۵۰ نفر از نظامیان وابسته به «علی عبدالله صالح» دیکتاتور سابق یمن را آزاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، جنبش أنصارالله یمن از آزادی شماری از نظامیان وابسته به علی عبدالله صالح، دیکتاتور سابق این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش،  یک منبع امنیتی در جنبش انصارالله اعلام کرد که نهادهای نظامی، گروهی دیگر از نظامیان وابسته به علی عبدالله صالح را پس از پایان بازجویی‎ها آزاد کرده است.

وی که نخواست نامش فاش شود، افزود: تعداد عناصر مسلح طرفدار علی عبدالله صالح که آزاد شدند، ۶۵۰ نفر است.

گفتنی است، نیروهای انصارالله شماری از طرفداران صالح را پس از درگیرهای روز دوم ماه دسامبر گذشته در صنعاء و چند استان دیگر بازداشت کرده بودند.

کد مطلب 4211826

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