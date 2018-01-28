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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۷:۵۴

تحولات فلسطین؛

تظاهرات فلسطینیان علیه آمریکا/معترضان آدمک ترامپ را آتش زدند

تظاهرات فلسطینیان علیه آمریکا/معترضان آدمک ترامپ را آتش زدند

فلسطینیانِ معترض به اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه قدس اشغالی، ضمن برگزاری تظاهرات در غزه و کرانه باختری به سوزاندن آدمک های ترامپ و پنس، معاون وی مبادرت ورزیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مردم فلسطین برای چندمین روز متوالی در نوار غزه و کرانه باختری دست به برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی و صهیونیستی زدند.

بر اساس این گزارش، ساکنان نوار غزه در اعتراض به اقدامات آمریکا علیه قدس اشغالی و همچنین قطع حمایت های مالی واشنگتن از آژانس امداد و کاریابی فلسطینیان، دست به برگزاری تظاهرات زدند.

این در حالی است که شب گذشته برخی از مناطق کرانه باختری نیز به صحنه اعتراضات مردمیِ فلسطینیان علیه آمریکایی تبدیل شد.

معترضان فلسطینی آدمک های ترامپ و پنس را به نشانه اعتراض به اقدامات آنها علیه قدس اشغالی به آتش کشیدند.

کد مطلب 4211829

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