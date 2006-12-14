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۲۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۵

انتخابات ریاست جمهوری روسیه در مارس 2008 برگزار می شود

رئیس کمیسیون انتخابات روسیه امروز اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری آینده روسیه 9 مارس سال 2008 برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری اینترفکس ، الکساندر وشنیاکوف امروزدر یک کنفرانس مطبوعاتی دراستاوروپول اعلام کرد :" ما می توانیم هم اکنون تاریخ قطعی انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه را اعلام کنیم . این انتخابات در 9ماه مارس  2008 برگزارمی شود .

طبق قانون اساسی روسیه ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور باید در سال 2008 از قدرت کناره گیری کند .

پوتین دودوره است که پست ریاست جمهوری روسیه را برعهده دارد .

انتظار می رود که پوتین جانشین آینده خود را در این انتخابات که ازامتیاززیادی برخوردارخواهد بود ، انتخاب کند .  
کد مطلب 421183

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