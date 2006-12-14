انتخابات ریاست جمهوری روسیه در مارس 2008 برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری اینترفکس ، الکساندر وشنیاکوف امروزدر یک کنفرانس مطبوعاتی دراستاوروپول اعلام کرد :" ما می توانیم هم اکنون تاریخ قطعی انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه را اعلام کنیم . این انتخابات در 9ماه مارس 2008 برگزارمی شود .



طبق قانون اساسی روسیه ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور باید در سال 2008 از قدرت کناره گیری کند .



پوتین دودوره است که پست ریاست جمهوری روسیه را برعهده دارد .



انتظار می رود که پوتین جانشین آینده خود را در این انتخابات که ازامتیاززیادی برخوردارخواهد بود ، انتخاب کند .

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