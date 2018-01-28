مصر و سودان درباره تشکیل کمیته وزارتی مشترک توافق کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر با «عمر البشیر» همتای سودانی خود دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، این دیدار در حالی انجام شد که اخیرا تنش هایی در روابط مصر و سودان به دلیل برخی اختلافات پیرامون سد «النهضه» به وجود آمده است.

رؤسای جمهور دو کشور توافق کردند که برای حل و فصل اختلافات فیمابین کمیته وزارتی مشترکی را تشکیل دهند.

السیسی در جریان دیدار با البشیر با تأکید بر تاریخی بودن روابط میان دو طرف اعلام کرد که مصر و سودان باید در تمامی زمینه ها مناسبات خود را ارتقاء بخشند.