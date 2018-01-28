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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰

پس از مدتی تنش در روابط؛

مصر و سودان درباره تشکیل کمیته وزارتی مشترک توافق کردند

مصر و سودان درباره تشکیل کمیته وزارتی مشترک توافق کردند

پس از مدتی تنش در روابط میان مصر و سودان، رؤسای جمهور دو کشور در جریان دیدار با یکدیگر بر سر مسئله تشکیل کمیته وزارتی مشترک برای رسیدگی به موارد اختلافی، توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر با «عمر البشیر» همتای سودانی خود دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، این دیدار در حالی انجام شد که اخیرا تنش هایی در روابط مصر و سودان به دلیل برخی اختلافات پیرامون سد «النهضه» به وجود آمده است.

رؤسای جمهور دو کشور توافق کردند که برای حل و فصل اختلافات فیمابین کمیته وزارتی مشترکی را تشکیل دهند.

السیسی در جریان دیدار با البشیر با تأکید بر تاریخی بودن روابط میان دو طرف اعلام کرد که مصر و سودان باید در تمامی زمینه ها مناسبات خود را ارتقاء بخشند.

کد مطلب 4211835

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