به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل ثبتاحوال استان زنجان از وقوع ۱۷ هزارو ۲۳۹ فقره واقعه ولادت در استان زنجان طی ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد و افزود: سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۷ هزار و ۴۰۲ ولادت در استان رخداده بود.
وی اظهار کرد: وقوع ولادت در استان زنجان طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دارد.
مدیرکل ثبتاحوال استان زنجان گفت: تعداد ولادت ثبتشده روزانه در ۱۰ ماهه سال جاری بهطور متوسط برابر با ۵۶ مورد واقعه ولادت بوده که بهطور تقریبی در هر دو ساعت پنج واقعه ولادت به ثبت رسیده است.
شفیعی ابراز کرد: تعداد موالید پسر به دختر در این بازه زمانی برابر با ۱۰۶ است یعنی به ازای ثبت تولد هر ۱۰۰ دختر تولد ۱۰۶ پسر به ثبت رسیده است.
وی گفت: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۳ هزار و ۹۹۱ فقره واقعه وفات در استان زنجان رخداده که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۴ هزار و ۴۲ نفر فوت شدند.
شفیعی با بیان اینکه طی ۱۰ ماهه سال جاری ۸ هزار و ۵۰۰ واقعه ازدواج رخداده که در سال گذشته در همین بازه زمانی ۸ هزار و ۹۷۲ فقره ازدواج رخداده است که در سال جاری واقعه ازدواج کاهش دارد، گفت: همچنین در این بازه زمانی دو هزار و ۹۵ فقره طلاق در استان رخداده است.
وی با یادآوری اینکه طی سال گذشته در همین بازه زمانی هزار و ۹۵۹ فقره طلاق رخداده بود، افزود: واقعه طلاق در استان زنجان طی سال جاری رشد دارد.
مدیرکل ثبتاحوال استان زنجان به صدور کارت ملی هوشمند در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۲درصد زنجانی ها کارت هوشمند ملی دریافت کردند.
شفیعی افزود: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۱۲۳ هزار و ۴۱۷ نفر در استان زنجان کارت ملی هوشمند دریافت کردند.
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