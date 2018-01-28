آزادراه تهران-پردیس و محور هراز بسته است/ اعلام مسیر جایگزین

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزادراه تهران-پردیس مسدود است.

وی گفت: مسافران از محور قدیم جاجرود به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران ادامه داد: محور هراز نیز همچنان مسدود است.

محبی گفت: محور فیروزکوه باز است و تردد در آن ها به صورت عادی در جریان است، اما از تردد خودروهایی که فاقد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی باشند در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران ممانعت خواهد شد.

وی از رانندگان خواست برای جلوگیری از بروز حادثه با سرعت مطمئنه در مسیرها حرکت کنند.