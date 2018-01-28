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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۲۱

رییس پلیس راه شرق استان تهران:

آزادراه تهران-پردیس و محور هراز بسته است/ اعلام مسیر جایگزین

آزادراه تهران-پردیس و محور هراز بسته است/ اعلام مسیر جایگزین

پردیس- رییس پلیس راه شرق استان تهران از انسداد آزادراه تهران-پردیس و محور هراز خبر داد و از مسافران خواست از محور قدیم جاجرود به عنوان مسیر جایگزین تهران-پردیس استفاده کنند.

سرهنگ سیاوش محبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزادراه تهران-پردیس مسدود است.

وی گفت: مسافران از محور قدیم جاجرود به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران ادامه داد: محور هراز نیز همچنان مسدود است.

محبی گفت: محور فیروزکوه باز است و تردد در آن ها به صورت عادی در جریان است، اما از تردد خودروهایی که فاقد زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی باشند در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران ممانعت خواهد شد.

وی از رانندگان خواست برای جلوگیری از بروز حادثه با سرعت مطمئنه در مسیرها حرکت کنند.

کد مطلب 4211855

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