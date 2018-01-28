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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۲۷

بخشدار کجور:

بارش یک متری برف راه ۶۶ روستای کجور را مسدود کرد

بارش یک متری برف راه ۶۶ روستای کجور را مسدود کرد

نوشهر -بخشدار کجور ارتفاع برف در این بخش کوهستانی را بین ۵۰ سانتی متر تا یک متر اعلام کرد و گفت: راههای بیش از ۶۶ روستای این بخش مسدوده شده است.

رستم سیاسرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش یک متری برف در این بخش کوهستانی ادامه داد: در حال حاضر با یک لودر و نمک پاش مشغول پاکسازی و بازگشایی محور  اصلی کجور به نوشهر هستیم و این دستگاه هم اکنون در گردنه بشم مشغول بازگشایی مسیر است.

وی با عنوان اینکه بارش سنگین برف سبب مسدود شده راههای فرعی و روستایی شده است گفت: در حال حاضر نیز برف با شدت در حال باریدن است و نیروهای راهداری تا ساعت ۴ بامداد یکشنبه مشغول رهاسازی خودروهای گرفتار شده در برف بودند.

سیاسرانی درباره وضعیت سوخت روستاییان گفت: خوشبختانه با توجه به تدابیر اتخاذ شده و هماهنگی با جایگاه داران مشکلی در این زمینه نداریم.

کد مطلب 4211857

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