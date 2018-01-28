بارش یک متری برف راه ۶۶ روستای کجور را مسدود کرد

رستم سیاسرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش یک متری برف در این بخش کوهستانی ادامه داد: در حال حاضر با یک لودر و نمک پاش مشغول پاکسازی و بازگشایی محور اصلی کجور به نوشهر هستیم و این دستگاه هم اکنون در گردنه بشم مشغول بازگشایی مسیر است.

وی با عنوان اینکه بارش سنگین برف سبب مسدود شده راههای فرعی و روستایی شده است گفت: در حال حاضر نیز برف با شدت در حال باریدن است و نیروهای راهداری تا ساعت ۴ بامداد یکشنبه مشغول رهاسازی خودروهای گرفتار شده در برف بودند.

سیاسرانی درباره وضعیت سوخت روستاییان گفت: خوشبختانه با توجه به تدابیر اتخاذ شده و هماهنگی با جایگاه داران مشکلی در این زمینه نداریم.