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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۴۰

به دلیل شرایط نامساعد جوی صورت پذیرفت؛

لغو و تاخیر برخی پروازها در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

لغو و تاخیر برخی پروازها در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

مشهد- برخی پروازهای فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به دلیل شرایط نامساعد جوی در مقصد لغو و یا با تاخیر مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بارش برف و شرایط نامساعد جوی در بیشتر استان های غربی و مرکز کشور، برخی پروازهای فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد لغو و برخی دیگر با تاخیر مواجه هستند. 

طبق اعلام فرودگاه مشهد پرواز شرکت های قشم ایر و ایران ایرتور که قرار بود ساعت ۰۹:۵۰  دقیقه به مقصد تهران پرواز کنند باطل اعلام شد. 

همچنین پرواز پکن تهران نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی در فرودگاه امام خمینی(ره) در مشهد به زمین نشست و پس از مساعد شدن شرایط جوی به مسیر خود ادامه خواهد داد.

از مسافران خواسته شده به دلیل احتمال بارش برف در مشهد و ادامه بارش ها در دیگر استان های کشور قبل از حضور در فرودگاه شهید هاشمی نژاد از وضعیت پروازها مطلع شوند.

کد مطلب 4211859

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