لغو و تاخیر برخی پروازها در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بارش برف و شرایط نامساعد جوی در بیشتر استان های غربی و مرکز کشور، برخی پروازهای فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد لغو و برخی دیگر با تاخیر مواجه هستند.

طبق اعلام فرودگاه مشهد پرواز شرکت های قشم ایر و ایران ایرتور که قرار بود ساعت ۰۹:۵۰ دقیقه به مقصد تهران پرواز کنند باطل اعلام شد.

همچنین پرواز پکن تهران نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی در فرودگاه امام خمینی(ره) در مشهد به زمین نشست و پس از مساعد شدن شرایط جوی به مسیر خود ادامه خواهد داد.

از مسافران خواسته شده به دلیل احتمال بارش برف در مشهد و ادامه بارش ها در دیگر استان های کشور قبل از حضور در فرودگاه شهید هاشمی نژاد از وضعیت پروازها مطلع شوند.