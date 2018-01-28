پایان مسابقات والیبال نوجوانان کشور با قهرمانی صنایع اردکان

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات والیبال دسته اول رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور تیم والیبال صنایع اردکان در قم، جام قهرمانی را بالای سر برد و تیم‌های لاستیک بارز کرمان و شهرداری قزوین عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.



در این مسابقات که با حضور ۷ تیم برتر و صعود کرده از مرحله نخست در سالن هلال احمر قم برگزار شد در دیدار نهایی شنبه شب تیم والیبال صنایع اردکان در دیدار نهایی برابر تیم لاستیک بارز کرمان به میدان رفت و در یک بازی نزدیک و شانه به شانه سرانجام در ست پنجم، حریف خود را تسلیم کرد و ۳ بر ۲ این تیم را شکست داد و قهرمان شد.



در مسابقه رده بندی تیم‌های کریمه قم، میزبان مسابقات و شهرداری قزوین با هم مسابقه دادند که در این مسابقه تیم قزوینی توانست در ۳ ست پیاپی کریمه قم را شکست داد و این مسابقات را با رتبه سوم به پایان ببرد و تیم کریمه قم چهارم شد.



این رقابت‌ها در مرحله نهایی در ۲ گروه ۴ و ۳ تیمی برگزار شد و تیم کریمه قم در حالی در این مسابقات به مقام چهارم رسید که در ۴ بازی خود، ۳ شکست را تجربه کرد به طوری که این تیم در دور گروهی با یک برد و یک باخت به نیمه نهایی رسید و با شکست در نیمه نهایی و رده بندی مسابقات را به پایان برد.



در این رقابت‌ها علاوه بر تیم‌های صنایع اردکان، کریمه قم، لاستیک بارز کرمان و شهرداری قزوین، تیم‌های توپکای بابلسر، بیمه رازی نور و شهروند اراک نیز حضور داشتند و برای قهرمانی دسته اول والیبال نوجوانان کشور با هم رقابت کردند.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون والیبال، مسابقات رده‌های سنی پایه در والیبال ایران با قالب مسابقات رده سنی بزرگسالان برگزار می‌شود به طوری که تیم‌های دارای امتیاز حضور در لیگ دسته اول بزرگسالان، به طور خودکار جواز حضور در مسابقات دسته اول جوانان و نوجوانان را نیز به دست می‌آورند و در همان سطح رقابت می‌کنند.