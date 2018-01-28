امسال هیچ واحد تولیدی در استان زنجان تعطیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در محل استانداری زنجان با بیان اینکه در حال حاضر تلاش ویژه‌ای در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان وجود دارد، افزود: خروجی جلسات ستاد تسهیل و و رفع موانع تولید استان زنجان کیفی بوده و توانسته است در رفع چالش‌های فرا روی واحدهای تولیدی استان مؤثر واقع شود.

وی با اشاره به اینکه در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان به دنبال آمارسازی نبودیم و تکیه بر کیفی بودن مصوبات بوده است، ادامه داد: جلسات ستاد تسهیل استان زنجان با حضور استاندار و یا معاون استاندار برگزار شده و جزو کارگروه‌های خوب و اثرگذار استان است.

فغفوری با بیان اینکه با تعاملی که بین استاندار، سازمان صنعت و معدن، بانک کشاورزی و شرکت شهرک‌های صنعتی صورت گرفت، مشکل سند شهرک صنعتی خرم‌دره حل و سندهای تک‌برگی از هفته گذشته در اختیار واحدهای موجود در این شهرک صنعتی قرار گرفت، افزود: وجود سند تک‌برگی مجزا برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی خرم‌دره عامل مهم توسعه و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در این شهرک صنعتی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان با بیان اینکه طی سال‌جاری هیچ واحد جدیدی در استان تعطیل نشده است، گفت: با تدابیر اتخاذ شده، طی ۱۰ ماهه امسال هیچ واحد صنعتی در استان تعطیل نشده است.

فغفوری با بیان اینکه هر سال تعدادی به آمار واحدهای تولیدی تعطیل استان اضافه می‌شد، افزود: خوشبختانه طبق رصد صورت گرفته هیچ واحد تولیدی در استان زنجان تعطیل نشده است و هشت واحد تولیدی هم از لیست واحدهای تولیدی تعطیل استان خارج شده‌اند.

وی، واگذاری واحدهای تولیدی زیان‌ده و مشکل‌دار را طرحی شکست خورده و غیرمعقول عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده که این طرح نتوانسته واحدهای تولیدی زیان ده را از بحران خارج کند، بلکه زیان دهی و مشکلات آن‌ها را افزایش داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه واگذاری واحدهای تولیدی زیان ده برای احیا و توسعه به دولت طرح خوبی نیست، گفت: تلاش ما این است که کمک و تعامل با صاحبان واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات نسبت به احیای واحدهای تولیدی مشکل‌دار اقدام شود.