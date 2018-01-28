عصمت بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بر اساس آمار ارسالی از سوی وزارتخانه ۱۰۲ نفر در دوره ابتدایی در خراسان شمالی ترک تحصیل‌کرده و به‌نوعی نام آنان در سامانه ثبت‌نشده است، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده ۹۴ نفر از این تعداد دانش‌آموزان شناسایی و تنها هشت نفر دیگر باقی‌مانده‌اند که امیدواریم هرچه سریع‌تر شناسایی شوند.

بدخشان افزود: از این تعداد دانش‌آموز ترک تحصیل‌کرده در خراسان شمالی، ۶۸ نفر مربوط به بجنورد، ۱۴ نفر مربوط به رازو جرگلان، هفت نفر از شیروان، ۱۲ نفر مربوط به مانه و سملقان و یک نفر از شهرستان اسفراین است.

وی ترک تحصیل دانش‌آموزان را بیشتر به علت فقر مالی، تعصبات قومیتی مشکلات اجتماعی و ازدواج زودهنگام اعلام کرد و گفت: برای بازگشت این دانش آموزان به کلاس درس از طرف آموزش‌وپرورش و کمیته امداد خراسان شمالی بسته‌های آموزشی، حتی هزینه کتاب و بیمه به‌صورت رایگان داده‌شده اما بازهم تمایلی برای ادامه تحصیل ندارند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی اظهار کرد: از شمار دانش‌آموزان ترک تحصیل‌کرده در استان، ۲۳ نفر به علت ازدواج زودهنگام در حاشیه شهرها و روستا تحصیل‌کرده‌اند.

بدخشان اضافه کرد: همچنین ۴۱ نفر از دانش‌آموزان به علت ممانعت والدین ناشی از فقر مالی، هشت نفر برای کار، ۶ نفر به دلیل فقر مالی و ۱۵ نفر نیز به علت تعصبات قومیتی، مشکلات اجتماعی و سایر موارد اقدام به ترک تحصیل‌کرده‌اند.

وی بیان کرد: متأسفانه یک نفر از دانش‌آموزان در شهرستان شیروان که بیمار صعب‌العلاج بوده، مجبور به ترک تحصیل شده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی گفت: هشت نفر باقی‌مانده همراه با اسامی دانش‌آموزان به آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها ارسال‌شده تا احصاء شوند.

بدخشان بابیان اینکه امسال در مقایسه با سال گذشته تعداد ترک تحصیل کننده‌ها در این استان کاهش‌یافته است، تصریح کرد: سال گذشته ۳۶۰ دانش‌آموز به دلایل مختلف ترک تحصیل کردند.

وی درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان فاقد مدارک هویتی گفت: طبق تفاهم‌نامه آموزش‌وپرورش با فرمانداری‌ها، دانش‌آموزان تو تابعیتی و یا به هر علت فاقد شناسنامه بوده می‌توانند با اخذ نامه از فرمانداری در مدارس ثبت‌نام کنند.