حسین الماسی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به کندی تردد و انسداد محورهای مواصلاتی تهران- کرج و دیگر ورودی های شهرستان ها به تهران پیشنهاد تعطیلی ادارات استان تهران به وزیر کشور داده شد.

وی افزود: تصمیم گیری در خصوص تعطیلی ادارات بر عهده وزیر کشور است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران از تشکیل ستاد مدیریت بحران در استانداری تهران خبر داد و گفت: تمام موارد مربوط به برف و اقداماتی که انجام شده و یا باید انجام شود، در ستاد مدیریت بحران مورد بررسی قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، پیش از این اعلام شده بود، ادارات استان تهران با 2 ساعت تاخیر کار خود را آغاز خواهند کرد.

بارش برف شدید در استان تهران سبب در راه ماندن خودروها در آزادراه تهران-کرج و تهران- قم شده است.