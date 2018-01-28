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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۴

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران:

پیشنهاد تعطیلی ادارات استان تهران به وزیر کشور داده شد

پیشنهاد تعطیلی ادارات استان تهران به وزیر کشور داده شد

تهران- مدیرکل مدیریت بحران استان تهران از پیشنهاد تعطیلی ادارات استان تهران به وزیر کشور خبر داد.

حسین الماسی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به کندی تردد و انسداد محورهای مواصلاتی تهران- کرج و دیگر ورودی های شهرستان ها به تهران پیشنهاد تعطیلی ادارات استان تهران به وزیر کشور داده شد.

وی افزود: تصمیم گیری در خصوص تعطیلی ادارات بر عهده وزیر کشور است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران از تشکیل ستاد مدیریت بحران در استانداری تهران خبر داد و گفت: تمام موارد مربوط به برف و اقداماتی که انجام شده و یا باید انجام شود، در ستاد مدیریت بحران مورد بررسی قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، پیش از این اعلام شده بود، ادارات استان تهران با 2 ساعت تاخیر کار خود را آغاز خواهند کرد.

بارش برف شدید در استان تهران سبب در راه ماندن خودروها در آزادراه تهران-کرج و تهران- قم شده است.

کد مطلب 4211886

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    نظرات

    • محبی IR ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
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      شما رو بخدا فردا دوشنبه رو تعطیل کنید امروز مصیبتی کشیدیم که حد نداره
    • مریم موسوی IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
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      سلام جناب وزیر، امروز به سختی اومدیم سرکار، اونم با ماشین دربست و آژانس و اسنپ و کلی دردسر برای همه کارمندان ادارات و لغزندگی خیابانها، خواهشمندیم فردا رو تعطیل اعلام کنید.
    • بی نام IR ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
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      تو رو خدا فکر ما کارمندهای بدبخت رو هم بکنید به ویژه مادران شاغل دلهره و اضطرابمون به خاطر بچه هامون که تنهان یه طرف صبح کله سحر تو برف و کولاک خونه کسی بذاری ماشین نیست بری سرکار ماشین نیس مرخصی نیس
    • هانیه محبی IR ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
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      واقعا امروز روز وحشتناکی بود برای ماکارمندان باهزار سلام وصلوات خودمون رورسوندیم به محل کار ، تازه فرداپس ازتوقف بارش برف یخبندان میشه وتردد برای مامشکله خواهشمندیم فردارو تعطیل اعلام کنید.

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