اقدامات فرهنگی برای ترویج عفاف و حجاب در اماکن عمومی گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دشتی صبح یکشنبه در در نشست مجمع رهروان امر به معروف که با محوریت رعایت عفاف و حجاب در بیمارستان حضرت قائم (عج) بوشهر برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه فضای امروزی حاکم بر جامعه از لحاظ رعایت عفاف و حجاب، فضای مطلوبی نیست و بیمارستان هم مجموعه­ ای است که به هر حال تحت تأثیر فضای بیرونی قرار دارد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) بیان کرد: مردم انتظار دارند مراکز و اماکنی که منصوب به نهادهای ارزشی هستند دارای امتیازهایی نسبت به سایر مراکز و اماکن جامعه باشند.

وی تصریح کرد: انگیزه کار فرهنگی به خصوص در زمینه عفاف و حجاب در بیمارستان حضرت قائم (عج) وجود دارد و مدیران این بیمارستان علاقمندند که این بیمارستان نیز همانند سایر اماکن عمومی سپاه، مجموعه ممتازی باشد که برای دستیابی به این هدف مهم نیز تلاش می­ کنند.

دشتی خاطرنشان کرد: لازم است انجام کارهای فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب در مراکز و اماکن عمومی سپاه به‌ویژه بیمارستان حضرت قائم (عج) برای مردم محسوس باشد تا مسئولین بیمارستان متهم به بی تفاوتی در زمینه رعایت حجاب و عفاف نشوند.