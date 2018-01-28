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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۵

در واکنش به صحبت های مطرح شده؛

رحیمی: هر کاری از دستم برآید برای سپاهان انجام می دهم

رحیمی: هر کاری از دستم برآید برای سپاهان انجام می دهم

رئیس فدراسیون هندبال در واکنش به صحبت های مطرح شده مبنی بر حضورش در باشگاه سپاهان گفت: این باشگاه را از هرجایی بیشتر دوست دارم و هر کاری از دستم برمیاد انجام می دهم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال استعفای محسن طاهری از مدیریت باشگاه سپاهان، طی روزهای گذشته صحبت هایی مبنی بر حضور علیرضا رحیمی در این باشگاه اصفهانی مطرح شد. این در حالی است که رحیمی تاکید دارد امکان مدیریت در سپاهان را ندارد اما هر کاری از دستش بربیاید، انجام می دهد. 

وی با اشاره به سوابقی که از حضور در باشگاه سپاهان دارد گفت: سپاهان را از هر جایی بیشتر دوست دارم و هر کاری از دستم بربیاد، برای این تیم انجام می دهم.

رحیمی که با رادیو ورزش صحبت می کرد، تاکید کرد: رفتن من به سپاهان در این شرایط که ریاست فدراسیون هندبال را برعهده دارم، ممکن نیست اما هر کاری لازم باشد برای سپاهان انجام می دهم. 

کد مطلب 4211898
زینب حاجی حسینی

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